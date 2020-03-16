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Corona virüsü aşısı ile ilgili flaş gelişme: Bugün başladı

ABD'nin önde gelen haber ajanslarından Associated Press, bugünden itibaren corona virüsü aşısı için hastalar üzerinde çalışmaların başlayacağını duyurdu. Seattle'daki Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde başlayacak çalışmalara Ulusal Sağlık Enstitüsü fon veriyor.
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Çin’in Wuhan kentinde başladıktan haftalar sonra küresel bir salgın halini alan ve binlerce insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… Önceki günlerde Kanada ve Çin’den gelen aşı açıklamalarının ardından ABD’li yetkililer bugün corona virüsünü engellemeye yönelik geliştirilen aşıların klinik deneme sürecinin bugün başlayacağını açıkladı.

1 YIL İLE 18 AYLIK BİR SÜREYE İHTİYAÇ VAR

Associated Press’in hükümetten kaynaklara dayandırdığı gelişmede çalışmaların bugün başlayacağı açıklandı. Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleşecek çalışmalara Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün fon verdiği belirtildi. Klinik testlerin ardından potansiyel bir aşı için 1 yıl ile 18 aylık bir süreye ihtiyaçları olduğunu belirten yetkililer, 45 genç ve sağlıklı gönüllü üzerinde deneylerin başlayacağını duyurdu.

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Uzmanlar, aşının herhangi bir yan etkisi olup olmadığını görmek için bu çalışmayı yaptıklarını açıklarken, “Gönüllülerin hasta olmasının ihtimali yok çünkü bu aşılarda virüs yok. Amaç sadece aşıların korkutucu yan etkisi olmadığını göstermek, daha büyük kapsamlı testler yapılmasının önünü açmaktır” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsü ile ilgili mücadelede doğrudan görevlendirdiği ve sık sık basının karşısına çıkıp açıklama yapan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün direktörü Dr. Anthony Fauci, “Eğer ilk güvenlik testleri işe yararsa, aşının yaygın olarak kullanımı için 1 yıldan 1.5 yıla kadar bir süre geçmesi gerekiyor” dedi. ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta içerisinde aşı ile ilgili çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini açıklarken, aşının “görece yakın bir zamanda” geleceğini umut ettiğini söyledi.

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