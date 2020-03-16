Türkiye çevre platformu Ankara'da toplandı

Kentimizden, Kocaeli Çevre İnisiyatifi ve Yerel Gündem 21 Kooperatifini temsilen Oktay Karaman ve Mehmet Toker’in katıldığı toplantıda ülkenin farklı bölgelerinden, aşağıdaki dernek ve oluşumlar yer aldılar.

YOĞUN KATILIM

Atalık Tohum Takas Grubu, Gaziantep Çevre Platformu, Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği, Kayseri Çevre Dostları, Karaman Çevre Platformu, Edremit Zeytinli Mehmet Alan Köyü Eko Turizm Derneği, Kocaeli Çevre İnisiyatifi, Niğde Çevre Eğitim Kültür Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği,KYOD - İzmit YG21 Koop Kocaeli, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, Kayseri Çevre Dostları Derneği, İzmir Bilim Sanat ve Sosyal Etkinliklerde Gelişim Derneği, Niğde Kent Platformu, Kadıköy Bilim ve Sanat Dostları Derneği (KADOS), Van Çevre Derneği, Güneşköy Kooperatifi, Çanakkale İDA Dayanışma Derneği, Silivri Çevre Derneği, İstanbul AVÇEDER, Ankara Doğal Yaşam Derneği, Ankara ODTÜ Doğanın Çocukları Grubu, Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu, Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye), Ankara Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, Aksaray Kadın Çocuk Çevre Derneği,yönetici ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda gündemdeki konular tartışıldı.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ADINA YAPILAN ÇALIŞMALAR ANLATILDI

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle ortak bir bildirinin de yayınlandığı toplantıda, katılımcılar kendi bölgelerindeki sorunları, sorunların çözümü için yürütülen çalışma ve mücadele deneyimlerini çeşitli sunumlarla paylaştılar. Bilgi ve deneyim paylaşımı, birlikte değerlendirme, iletişim ve destek ilişkilerini koordine gibi bir misyonla da faaliyetlerini sürdüren ve bir bileşenler topluluğu olan TÜRÇEP, Türkiye’nin hemen her yerinde ciddi ekolojik ve çevresel sorunlar yaşandığını, yerellerdeki faaliyet ve mücadeleler ile bunların karar mercilerine iletildiğini, çözüm öneri ve taleplerinin sunulduğunu ve gerektiğinde bu eksende yerel bileşenlerle mücadelelerin sürdüğünü vurguladı. Yaşanabilir bir Türkiye ve dünya için bilimselliğe dayalı bu çözüm ve uygulamaların öncelikle kamusal sorumluluğu olan kurum ve mekanizmalar tarafından üretilmesi veya kabul görmesi ve süreçlerin bu doğrultuda yönetilmesi gerekliliğinin altı çizildi.

TÜRÇEP bileşenlerinin sorunların tespit ve çözüm süreçlerinde var olmaya, bilgi ve deneyim paylaşımı, destek ve dayanışma ilişkilerini geliştirip güçlendirmeye, daha da artan bir önemle hareket etmeye vurgu yapılan toplantıda, duyarlı yurttaşların, gönüllülerin de yerellerdeki bu oluşum ve yapılar içinde daha yaygın ve etkin yer almaları çağrısı yapıldı.