Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kendisine bağlı tüm odalara gönderdiği yazıyla, mart ayı meclis toplantılarının ertelenmesini istedi. Kocaeli de TOBB’a bağlık 5 oda bulunuyor. Mart toplantılarını gerçekleştirmeyen odalar, toplantılarını erteleyecek ve Nisan ayında iki meclis toplantısı yapacak. Korona Virüsü ile mücadele tedbirleri çerçevesinde alınan bu karara tüm odalar uyacak.
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Odaların meclis toplantıları da iptal edildi
Korona Virüs tedbir çerçevesinde TOBB, tüm odalara gönderdiği yazıyla mart ayı meclis toplantılarının ertelenmesini istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz