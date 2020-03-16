Odaların meclis toplantıları da iptal edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kendisine bağlı tüm odalara gönderdiği yazıyla, mart ayı meclis toplantılarının ertelenmesini istedi. Kocaeli de TOBB’a bağlık 5 oda bulunuyor. Mart toplantılarını gerçekleştirmeyen odalar, toplantılarını erteleyecek ve Nisan ayında iki meclis toplantısı yapacak. Korona Virüsü ile mücadele tedbirleri çerçevesinde alınan bu karara tüm odalar uyacak.