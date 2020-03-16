Darıca’da hız kesmeyen ''Koronavirüs'' temizliği

Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen yeni koronavirüs salgınına karşı önlem amaçlı ilçe genelinde tedbirleri arttıran Darıca Belediyesi, önlemleri sıkı tutuyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelinde bulunan çocuk parkları, toplu taşıma araçları, okullar ve ibadethaneler gibi ortak kullanım alanları virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla düzenli olarak her gün dezenfekte ediliyor. Darıca’daki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ortak kullanım alanlarını da sık sık dezenfekte eden Darıca Belediyesi, vatandaşların da kişisel tedbirleri konusunda duyarlı olması gerektiğini belirtiyor.

KORONAVİRÜS SEFERBERLİĞİ

Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle sürekli toplantılar düzenleyen ve Darıca’da yapılması planlanan çalışmaları masaya yatıran Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların sağlığı ve huzuru için daha sıkı çalışılması için tedbirlerin arttırılması ve özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarının daha sık dezenfekte edilmesi talimatı verdi. Belediyenin kültür sanat etkinliklerini de ileri bir tarihe erteleyen Darıca Belediyesi aynı şekilde belediye uhdesinde faaliyet gösteren kütüphanenin de 1 Nisan’a kadar kapalı olacağını belirtti.

SOSYAL TESİSLER DE İLAÇLANIYOR

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü çalışmalar ilçe genelinde büyük bir titizlikle devam ederken kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra belediyenin sosyal tesisleri de düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Vatandaşların sağlığı ve huzuru için ne gerekiyorsa yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türk milleti olarak devlet ve milletin el ele vererek salgını en az hasarla atlatacaklarını ifade etti. Darıcalı vatandaşlardan kişisel tedbirlere de önem vermesini isteyen Başkan Muzaffer Bıyık, devletin resmi açıklamaları dışında hiçbir şeye itibar edilmemesini de istedi.