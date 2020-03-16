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Sabancı Kültür Merkezi’nin salonu kapatıldı

İzmit Sabancı Kültür Merkezi’nde Koronavirüs riskine karşı önlem alınarak özel karışımlı ilaçlarla genel temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleşti
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Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüsü (Kovid-19) küresel salgın (Pandemi) olarak tanımladı. Çin’de baş gösteren ve dünyayı etkisi altına alan ölümcül hastalığın ülkemizde de vakası görülmesi üzerine İzmit Sabancı Kültür Merkezi’nde de önlemler alındı. Düzenlenen çeşitli etkinlik ve gösteriler kapsamında yüzlerce vatandaşın geldiği kültür merkezinde olası risk için genel temizlik yapıldı.

ETKİNLİKLER İPTAL

Özel karışımlı temizlik maddeleri ve dezenfektan ürünlerle birlikte kültür merkezinin yerleri, merdivenleri, korkulukları ve ortak kullanım alanları köpükle yıkanarak tazyikli suyla temizlendi. Sabancı Kültür Merkezi’nde tüm etkinliklerin iptal edilmesinin ardından hafta sonu ise özel ekipler tarafından püskürtmeli dezenfekte işlemleri gerçekleşti.

KÜTÜPHANE İLAÇLANDI

Küçük sahne ve büyük salona ait kulisler, sahne arkası, mescit, ofisler, gişe, toplantı ve fuaye alanı, asansör ve girişler kapıları ilaçlandı. Ardından yine kültür merkezi içinde yer alan Halk Kütüphanesi’ne geçildi. Burada da öğrencilerin yoğun kullanım gösterdiği bölgeler, oturma alanları, kitaplar ve ortak kullanım yerleri aynı şekilde ilaçlandı. Sabancı’da tedbirler deyim yerindeyse üst seviyeye çıkarıldı.

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