Tarihi eserleri jandarmaya satarken yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Gebze ilçesinde Y.P. isimli bir şahısın elindeki çok sayıda tarihi eseri satmak için müşteri aradığını belirledi. Şahıs ile alıcı kılığında irtibata geçen Jandarma ekipleri Gebze Eskihisar Mahallesinde şahsı buluşmaya ikna etti. Müşteri kılığında operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şahısla birlikte 2 adet toprak gözyaşı şişesi,2 adet toprak kandil, 2 adet kırık cam gözyaşı şişesi, 1 adet yüzük, 8 adet metal obje ve 28 adet tarihi sikke olmak üzere toplam 43 adet tarihi eserielegeçirdi. Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edilirken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.P. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.