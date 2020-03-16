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Haftalık uyuşturucu bilançosu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 9 Şubat ile 15 Şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 6 gram esrar, 1 gram eroin, 20 gram skunk, 38 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap ve 4 adet sentetik ecza ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 gram esrar ele geçirildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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