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Çayırova Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu lisesi Türkiye 3.sü

12-15 Mart tarihleri arasında Balıkesir ilinde yapılan Okul sporları Gençler Türkiye Karate Şampiyonasında Çayırova Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu lisesi öğrencisi Buğlem Yanık okulunu temsilen katıldığı şampiyonada Genç bayanlar +68 KG da Türkiye 3.sü olarak büyük bir başarıya imza attı
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Çayırova ilçesinin köklü ve başarılı Liselerinden  Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu lisesi öğrencisi olan ve 6 yıldır hocası Hazim Özdemir nezaretinde Karate yapan Buğlem Yanık yıl sonunda yapılacak olan ve Avrupa Şampiyonası seçmesi niteliğindeki Türkiye Gençler Karate şampiyonasına hazır olduğunu gösterdi.

DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Çayırova Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu lisesi  müdürü Özer Güngören yaptığı açıklamada öğrencisi Buğlem Yanık'ın bu başarısından dolayı okul olarak çok mutlu olduklarını, akademik başarı hedeflerinin yanı sıra öğrencilerinin sportif ve sosyal  gelişimi için de birçok çalışma yaptıklarını belirtirken okul yönetimi olarak öğrencilerini her alanda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

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