Çayırova Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu lisesi Türkiye 3.sü

Çayırova ilçesinin köklü ve başarılı Liselerinden Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu lisesi öğrencisi olan ve 6 yıldır hocası Hazim Özdemir nezaretinde Karate yapan Buğlem Yanık yıl sonunda yapılacak olan ve Avrupa Şampiyonası seçmesi niteliğindeki Türkiye Gençler Karate şampiyonasına hazır olduğunu gösterdi.
DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Çayırova Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu lisesi müdürü Özer Güngören yaptığı açıklamada öğrencisi Buğlem Yanık'ın bu başarısından dolayı okul olarak çok mutlu olduklarını, akademik başarı hedeflerinin yanı sıra öğrencilerinin sportif ve sosyal gelişimi için de birçok çalışma yaptıklarını belirtirken okul yönetimi olarak öğrencilerini her alanda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz