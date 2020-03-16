Bakan Koca’dan sosyal medyada çok konuşulan ‘gizli belge’ye yalanlama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter’dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Sosyal medya ve WhatsApp'tan yayılan “GİZLİ” belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır.