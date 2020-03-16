Merkez Bankası faizleri düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını düşürme kararı aldı. Yeni zorunlu karşılık faiz oranları (Nema Oranı) 20 Mart'tan itibaren uygulanacak.
20 MART'TAN İTİBAREN DÜŞECEK
04/10/2019-19/03/2020 arasında yüzde 8.00 olarak uygulanan faiz oranı 20 Mart'tan itibaren yüzde 6.00'ya çekilecek. Ayrıca 06/03/2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 8, diğer bankalara yüzde 0 olarak uygulanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz