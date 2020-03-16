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Türk akademisyen İtalya'dan uyardı: En büyük hata olur!

İtalya'da araştırma görevlisi olarak görev yapan ve koronavirüs vakalarını yakından takip eden Senem Onen’in yayınladığı video sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Avrupa ülkesi İtalya’da bir üniversitede biyoloji departmanında araştırma görevli olarak çalışan Senem Onen İtalya’daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Salgının grip gibi algılanmasının büyük bir hata olduğunu söyleyen Onen “Salgın çok ağır seyrediyor, yakalanan kişi son durumda nefes darlığından yani boğularak ölüyor” dedi.

“VİDEOLARI GÖRMÜYORSUNUZ”

İtalyanların sosyal medyada yayılan balkonda şarkı söylemerine de değinin Onen “Balkondan balkona müzik yapıyorlar. Bir şekilde morallarini yüksek tutmaya çalışıyorlar ama hastaneden gelen videoları görmüyorsunuz. Yatak kapasitelerinin nasıl yetersiz kaldığını göremiyorsunuz. İnsanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz” dedi.

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