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Kocaeli'den Diyarbakır'a evlat nöbetine gitti

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı

İhlas Haber Ajansı
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlat nöbetinin 196’ncı gününde  Kocaeli’den gelen Hediye Kurt, 2015 yılında Marmara Üniversitesinde maliye bölümü 3’üncü sınıf öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Bayram Kurt için evlat nöbetine katıldı.

HDP ARACILIĞIYLA MI DAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Anne Hediye Kurt, oğlu Bayram’ın 2015 yılında Marmara Üniversitesi maliye bölümü 3’üncü sınıf öğrencisiyken kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Kurt, "Sadece bir kere telefon aldık. O da fazla konuşmadı. Dedi ki, ‘ben bir yerdeyim, beni merak etmeyin’ sadece bunları dedi. HDP kaçırdı. HDP aracılığıyla dağa mı götürüldü, nereye götürüldüyse bilmiyoruz. Aileleri görüp de geldim. En son çaremiz burasıydı. Bu anneler buraya geldiği zaman psikolojik rahatsızlığım başladı, düzeldim geldim. Bayram, annem neredeysen gel. Bizi perişan ettin. Bizi sırtımızdan vurdun. Çık gel, hiç kimsenin umurunda değilsin" dedi.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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