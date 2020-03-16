Aygün: Ortak amacımız Derince’ye değer katmak

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yelken Kafe’de gerçekleşen toplantıda AK P ve MHP’li meclis üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Aygün’le Cumhur İttifakı meclis üyelerini bir araya getiren toplantıda AKP Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Şirin, Adnan Pala ve Abbas Bayrak da hazır bulundu.

1 YILLIK HİZMET SÜRECİ

Toplantıda geride kalan yaklaşık bir yıllık hizmet süreci ile ilgili bilgiler veren Başkan Aygün, Cumhur İttifakı çatısı altından gönül ve hizmet belediyeciliğini pekiştirdiklerini ifade etti. Konuşmalarına devam eden Başkan Aygün, “Kentimize el ve gönül birliği içerisinde hizmet etmek için bir yıl önce yola çıkmıştık. Allah’ın izniyle bu süreçte çok önemli projelerimizi hayata geçirdik. Ortak amacımız Derince’ye değer katmak. Rabbim, bu yolda birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah” dedi.

GENÇLİK VE SPOR MERKEZLERİ

Derince’de tüm kesimlere dokunan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aygün, “Gönül belediyeciliği ekseninde Çözüm Masası, Alo Vefa Hattı, Derince Kariyer ve İstihdam Merkezi, Millet Kıraathanesi ve Sevgi Mağazası ile vatandaşlarımızın tümüne hitap eden sosyal projelerimizi yaşama geçirdik. Bu süreçte tüm mahallelerimize yapmayı hedeflediğimiz Gençlik Merkezleri ile ilgili çok önemli adımlar attık. Dumlupınar Gençlik ve Spor Merkezimizde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Hemen ardından ikinci gençlik merkezimizi Fatih Mahallesi’ne inşa edeceğiz. Kentsel yenileme noktasında Yenikent Mahallesi Araptepe Mevkii’ndeki bölgeye 418 daire ve 17 işyerinin yer alacağı yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Yenikent’teki semt pazarını yaptığımız düzenlemelerin ardından Kapalı Pazar alanına taşıdık. Kapalı Pazar’da inşa edeceğimiz sosyal tesisler ve çok amaçlı bölümlerin ihalesini de geçtiğimiz günlerde yaptık ve projenin kalan kısımlarını da tamamlayacağız” dedi.

ASPİR PROJESİ VE TAHTALI GÖLETİ

Hizmetler noktasında Derince’nin merkezi ile köylerini asla birbirinden ayırmadıklarını belirten Başkan Aygün, “İshakçılar merkezli köylerimizde aspir bitkisi ve aspir yağı üretimi ile tarımsal kalkınma hamlemizi başlattık. Bu kapsamda ilk etapta köylerimizde yaklaşık 120 dönüm alana ekilen aspir bitkisinin yaz döneminde hasadı yapılacak. Ayrıca Tahtalı Göleti Doğa Park projemiz de köylerimizi cazibe merkezi haline getirecek. Bölgeye inşa edeceğimiz günübirlik tesisler, rekreasyon alanları, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile Tahtalı Göleti, turizme kazandırılacak” dedi. Sırrıpaşa Mahallesi’ne içerisinde gençlik merkezi, aile sağlığı merkezi, muhtarlık ve futbol sahası bulunan mahalle konağı inşa edeceklerini belirten Başkan Aygün, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi projesinde de alan tahsis işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Konuşmasında son olarak kampüs okul projesine de vurgu yapan Başkan Aygün, “Sırrıpaşa Mahallesi’ndeki 26 dönümlük alana yapılması planlanan kampüs okul projesi için bakanlıkta protokol imzaladık. Eğitim kampüsümüzde 6 derslikli anaokulu, 32 derslikli ilkokul, 24 derslikli ortaokul, 24 derslikli lise, kapalı spor salonu, açık spor alanları, konferans salonu ve kapalı otopark yer alacak” dedi.