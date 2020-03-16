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Konya’da karantinada tutulan umreciler arasında bir İzmitli var

Umreden dönen kafileler karantina bölgelerine alınıyor. Konya’da ki yurtlara yerleştirilen Umreciler arasında tanıdık bir imam bulunuyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın umreden dönen bir vatandaşta koronavirüs çıktığını bildirmesinin ardından, umreyi tamamlayarak Türkiye'ye dönenler karantinaya alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara ve Konya'daki yurtların, umreden dönen vatandaşların karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirildiğini açıkladı.

KARANTİNA ALTINDA 

Konya’da ki yurtları umrecilere tahsis edildi. Karantinaya alınanlar arasında Fevziye Camii Müezzini Hikmet Akça’da bulunuyor. Akça Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Umreye görevli olarak gönderilmişti. Akça’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hikmet Hoca karantina süresinin bitiminden sonra İzmit’e geri dönecek

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