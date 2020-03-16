Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:40 TSİ- Gündem G: Bugün 13:45 TSİ

Yedias Savunma Sanayi’nin hizmet ofisi törenle açıldı

Merkezi Gölcük’te bulunan YEDİAS Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin hizmet ofisi açılışı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in katıldığı törenle yapıldı
mask

Başkan Sezer ile birlikte Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslan, TEMAD Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Akpınar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferruh Erginsoy, Proje Müdürü Alkan Candan, İdari Genel Müdür Aydın Köse ve çok sayıda davetli açılışta hazır bulundu.

SEZER BİLGİ ALDI

Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı, Korser İş Merkezi’nde No:231 D:14 adresinde bulunan hizmet ofisi açılış töreninde Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Akpınar, Başkan Sezer’e firma faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Akpınar, “YEDİAS Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 18 Şubat 2020 tarihinde Gölcük’te; harp, silah, savunma, havacılık ve uzay araç gereçleri, fabrika, tesis, hastane ve işletmelerin yangın, güvenlik, elektrik, elektronik, mekanik gereçlerini yurt içi veya yurt dışı pazarlar için tasarlanmış, geliştirilmiş, üretilmiş veya donanım ve yazılımların bakım, geliştirme, onarım, entegrasyonunu yapmak, üretmek ve gelişmesini sağlamak, temsilcilik, dağıtım yapmak amaçlarıyla kurulmuş bir şirkettir.

YERLİ VE MİLLİ

Türk Savunma Sanayinin yerlileşme ve millileşme (AR-GE) politikasına bağlı kalarak; müttefik, dost ve kardeş ülkelerin savunma sanayilerinin gelişmesinde pay sahibi olmak üzere yola çıkan şirketimiz; bize olan güvenlerine sadık kalarak milletimiz adına en kaliteli ürünlerin üretilmesine katkıda bulunacaktır” dedi.

BAŞARILAR DİLEDİ

Başkan Sezer ise yaptığı açıklamada,“Böyle önemli bir firmanın ilçemizde bulunmasını bizler için memnuniyet vesilesidir. Ülkemiz savunma sanayisine önemli katkılar sunacağınıza eminim. Çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Bugün 13:40 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Aygün: Ortak amacımız Derince’ye değer katmak mask
Aygün: Ortak amacımız Derince’ye değer katmak
Sabancı Kültür Merkezi’nin salonu kapatıldı mask
Sabancı Kültür Merkezi’nin salonu kapatıldı
Darıca’da hız kesmeyen ''Koronavirüs'' temizliği mask
Darıca’da hız kesmeyen ''Koronavirüs'' temizliği
Türkiye çevre platformu Ankara'da toplandı mask
Türkiye çevre platformu Ankara'da toplandı
Kartepeli gençler yüzmeye doyacak mask
Kartepeli gençler yüzmeye doyacak
Kamu Çalışanlarına COVİD-19 Koronavirüs eğitimi mask
Kamu Çalışanlarına COVİD-19 Koronavirüs eğitimi
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor!
Hüseyin Erol, Limoncu Kemal için harekete geçti mask
Hüseyin Erol, Limoncu Kemal için harekete geçti
Darıca Belediyesi koronavirüs önlemlerini arttırdı mask
Darıca Belediyesi koronavirüs önlemlerini arttırdı

GALERİ

İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL