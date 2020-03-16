Yedias Savunma Sanayi’nin hizmet ofisi törenle açıldı

Başkan Sezer ile birlikte Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslan, TEMAD Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Akpınar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferruh Erginsoy, Proje Müdürü Alkan Candan, İdari Genel Müdür Aydın Köse ve çok sayıda davetli açılışta hazır bulundu.

SEZER BİLGİ ALDI

Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı, Korser İş Merkezi’nde No:231 D:14 adresinde bulunan hizmet ofisi açılış töreninde Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Akpınar, Başkan Sezer’e firma faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Akpınar, “YEDİAS Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 18 Şubat 2020 tarihinde Gölcük’te; harp, silah, savunma, havacılık ve uzay araç gereçleri, fabrika, tesis, hastane ve işletmelerin yangın, güvenlik, elektrik, elektronik, mekanik gereçlerini yurt içi veya yurt dışı pazarlar için tasarlanmış, geliştirilmiş, üretilmiş veya donanım ve yazılımların bakım, geliştirme, onarım, entegrasyonunu yapmak, üretmek ve gelişmesini sağlamak, temsilcilik, dağıtım yapmak amaçlarıyla kurulmuş bir şirkettir.

YERLİ VE MİLLİ

Türk Savunma Sanayinin yerlileşme ve millileşme (AR-GE) politikasına bağlı kalarak; müttefik, dost ve kardeş ülkelerin savunma sanayilerinin gelişmesinde pay sahibi olmak üzere yola çıkan şirketimiz; bize olan güvenlerine sadık kalarak milletimiz adına en kaliteli ürünlerin üretilmesine katkıda bulunacaktır” dedi.

BAŞARILAR DİLEDİ

Başkan Sezer ise yaptığı açıklamada,“Böyle önemli bir firmanın ilçemizde bulunmasını bizler için memnuniyet vesilesidir. Ülkemiz savunma sanayisine önemli katkılar sunacağınıza eminim. Çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.