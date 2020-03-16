Gebze Asayiş ve Emniyet Destekleme Derneği Başkanı Yıldıray Turan’ın, asker, polis tüm şehitler için okuttuğu Kur’an tilaveti için merkez mezarlığı içerisindeki Gebze Şehitliği’ne Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte giden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz şehitlerimizin ruhaniyeti için dua etti. GTO Başkanı Nail Çiler, AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar’ın yanı sıra ilçe protokolünün de katıldığı ziyarette şehit aileleri ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, şehitlerin kabirlerini de ziyaret ederek dua etti.
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Büyükgöz’den şehitlik ziyareti
GTO Başkanı Nail Çiler, AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar’ın yanı sıra ilçe protokolde oradaydı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz