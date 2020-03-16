İzmit Fethiye Caddesi Feridun Özbay Sokak’ta bulunan Pabuc.chi Ayakkabı yaz aylarına girmeden bahar indirimiyle depoları boşaltma kararı aldı. Buna göre yazlık ve kışlık tüm ayakkabı ve botlarda büyük indirim başladı. Kadın ayakkabı çeşitleri 20 TL’den, kadın bot çeşitleri 50 TL’den başlayacak. Erkek ayakkabı çeşitleri 60 TL, erkek bot çeşitleri ise 100 TL’ye kadar indi. Yaklaşık 500 m2 alanda, yüzlerce çeşit ayakkabı çeşidi bulunan Pabuc.chi Ayakkabı’daki indirimin stoklarla sınırlı olduğu açıklandı.
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Depolar boşalıyor: Kadın ayakkabı 20 TL
İzmit’te bahar indirimleri devam ediyor. İzmit Fethiye Caddesi Feridun Özbay Sokak’ta bulunan Pabuc.chi ayakkabı kadın-erkek bot ve yazlık ayakkabı çeşitlerini 20 TL’ye kadar indirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz