Hasta ziyaretleri kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı’nca oluşturulan Korona virüs Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda Mart ve Nisan aylarında, enfeksiyon kontrol önlemleri çerçevesinde hasta sağlığı korumak amaçlı hasta ziyaretlerine sınırlama getirildi.
Bununla beraber bir dizi açıklama ise şöyle;
-Saat 19:00-20:00 arasında her hasta için tek ziyaretçi kabul edilecektir
-Mesai saatleri içinde hasta ziyaretleri yasaklanmıştır
-Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım Servislerinde hasta ziyaretleri yasaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz