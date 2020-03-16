Yuvacık Hereke’ye 1 attı, 3 aldı: 0-1

Süper Amatör Futbol Ligi Play Off 9’ncu hafta maçları önceki gün oynandı. Günün en önemli karşılaşmasında lider Körfez Belediye Hereke Yıldızspor ile Yuvacıkspor arasında, Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda oynandı. Hereke konuk takıma 1-0 yenilerek koltuğunu tehlikeye soktu

SESSİZ TRİBÜNLER ÖNÜNDE

17 puanlı Hereke Yıldızspor, evinde, üçüncü sırada 12 puanla yer alan Yuvacıkspor’u ağırladı. Takım tek gollü şok bir yenilgi alırken, Yuvacıkspor da arayı kapadı. Lider Play-Off’da ikinci mağlubiyetini alırken, Yuvacıkspor çok önemli galibiyet elde etti. Maçın 19. dakikasında, Yuvacıkspor’un golü Faik’ten geldi. Yuvacıkspor bu golle Hereke Yıldızspor’u 1-0 mağlup etti, şampiyonluk yolunda lider ile arasında olan 5 puanı 2 puana indirdi. Hereke Yıldızspor 17 puanda kalırken, maçın seyircisiz oynanması da takımı olumsuz etkiledi.

KÖR.HER BLD YILDIZSPOR: 0-YUVACIKSPOR: 1

STAT: Erkin Akkaş

HAKEMLER: Tolga Güldibi ***, Muhammet Tutak ***, Fırat Meraloğlu ***

KÖR HER BLD YILDIZSPOR: Samet **, Ömer **, Celalettin **, Emirhan ** (Aydın *), Sefa Örgüç **, Fatih ** (Furkan *), Samet Pişkin **, Yunus **, Mesut **, Mehmet **, Coşkun ** (K.Fatih *)

YUVACIKSPOR: Ömürcan **, Ömer ***, Abdülkadir ***, Burak ***, Eren ***, Furkan *** (Sezgin **), Onur ***, Cihat ***, Bedirhan ***, Ömer Selim *** (Emre **), Faik Furkan *** (Muhammet **)

GOL: Faik DK.19