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2.Küme Futbol’da liderler kaybetmedi

2.Küme Futbol Ligi’nde seyircisiz olarak oynanan maçlarla yola devam edildi.

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2.Küme Futbol Ligi’nde seyircisiz olarak oynanan maçlarla yola devam edildi. Pazar günü oynanan A, C,E ve G Gruplarında liderler yerini kaybetmedi ve farkı korudu. Takipçiler ise üzüldü. A Grubu’nda lider Kadıköy Hereke engelini 2-1 ile aşarken,takipçisi Başiskele Birlik Yeşilova karşısında 5-0 galip geldi. C Grubu lideri Yeniyalı Barbaros, Beşyol Zabıtan Sepetlipınar FK ile 3-3 berabere kaldı ve adeta üç puanlık avantaj elde etti. E Grubu lideri Acısu Belediye Uzuntarla engelini tam 7-2 ile aşarken takipçisi Şirinspor da Akmeşe karşısında 6-1 galip geldi ve fark korundu. E Grubu’nun final niteliği taşıyan maçında ise lider Tavşanlısphor, Karadeniz Sportif Faaliyetler takımı ile 0-0 berabere kalarak adeta 3 puanlık kazanç sağlamış gibi oldu.

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