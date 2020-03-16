2.Küme Futbol Ligi’nde seyircisiz olarak oynanan maçlarla yola devam edildi. Pazar günü oynanan A, C,E ve G Gruplarında liderler yerini kaybetmedi ve farkı korudu. Takipçiler ise üzüldü. A Grubu’nda lider Kadıköy Hereke engelini 2-1 ile aşarken,takipçisi Başiskele Birlik Yeşilova karşısında 5-0 galip geldi. C Grubu lideri Yeniyalı Barbaros, Beşyol Zabıtan Sepetlipınar FK ile 3-3 berabere kaldı ve adeta üç puanlık avantaj elde etti. E Grubu lideri Acısu Belediye Uzuntarla engelini tam 7-2 ile aşarken takipçisi Şirinspor da Akmeşe karşısında 6-1 galip geldi ve fark korundu. E Grubu’nun final niteliği taşıyan maçında ise lider Tavşanlısphor, Karadeniz Sportif Faaliyetler takımı ile 0-0 berabere kalarak adeta 3 puanlık kazanç sağlamış gibi oldu.
Bugün 14:01 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:03 TSİ
2.Küme Futbol’da liderler kaybetmedi
2.Küme Futbol Ligi’nde seyircisiz olarak oynanan maçlarla yola devam edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz