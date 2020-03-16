Uğur Yılmaz Türkiye Şampiyonu oldu

Pendik Green Park Otel'de yapılan yarışmada, Büyük Erkekler Klasik Fizik Açık Sıklet Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakan Körfezli genç; Türkiye Şampiyonu oldu. Milli Takıma seçilen Uğur Genç; ülkemizi 2-6 Mayıs tarihlerinde İspanya'da yapılacak yarışmalarda temsil edecek . Körfez Belediyesi'nde aynı zamanda Fitness Antrenörü olarak vazife yapan Uğur Yılmaz, Milli Takım seçmelerine katılma hakkına kavuştuğu için mutlu olduğunu, ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek Al Bayrağı göklerde dalgalandıracağını söyledi.