Kartepeliler yüzmeye doyacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe’de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşa ediyor. Kent genelinde devam eden yüzme havuzları tamamlandıklarında çocukların ve gençlerin yeni spor mekânları olacak. Yüzme sporunda kabiliyetli olan yeni yüzücüler bu mekânlarda keşfedilerek geleceğin sporcuları arasında yerlerini alacak. Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi’nde yapımı süren Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da toplam 3 bin 370 metrekare alanda inşa ediliyor. İnşaat çalışmaları hummalı şekilde devam eden yapının çelik çatı üzerine trapez sac kaplama imalatı tamamlandı.