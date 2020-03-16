Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe’de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşa ediyor. Kent genelinde devam eden yüzme havuzları tamamlandıklarında çocukların ve gençlerin yeni spor mekânları olacak. Yüzme sporunda kabiliyetli olan yeni yüzücüler bu mekânlarda keşfedilerek geleceğin sporcuları arasında yerlerini alacak. Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi’nde yapımı süren Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da toplam 3 bin 370 metrekare alanda inşa ediliyor. İnşaat çalışmaları hummalı şekilde devam eden yapının çelik çatı üzerine trapez sac kaplama imalatı tamamlandı.
Bugün 14:04 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:05 TSİ
Kartepeliler yüzmeye doyacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe’de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşa ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz