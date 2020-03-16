Yılın takımı zirvedekilerin korkulu rüyası

3. Lig 2. Grup’ta oynadığı 27 maç sonunda topladığı 50 puanla ikinci sırada yer alan ve taraflı tarafsız her kesimin takdirini kazanan Belediye Derincespor, özellikle Play-Off hattındaki ve üst sıralardaki rakiplerinden kopardığı puanlarla hem üst sıralarda tutundu, hem Kocaelispor’un önünü açtı, hem de başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı. Ve tüm bunları daha ilk sezonunda yaşadı, yaşattı

TURGUTLU’DAN 4 PUAN SÖKTÜLER, EROK’U DEVİRDİLER

Bir maç eksiği ile 3. sırada Turgutluspor karşısında 1 galibiyet 1 de beraberlik alan Belediye Derince, rakibinin 5 puanına engel olurken, Turgutlu’dan 4 puan söktü. Olası bir puan eşitliğinde Derince ekibi normal sezonu rakibinin üzerinde bitirecek. Sezonun ilk yarısında Erokspor’a mağlup olan Sarı Lacivertliler ikinci yarıda son saniye golü ile rakibini 3-2 mağlup etti.

KARŞIYAKA’YA 4 GOL ATTILAR

Belediye Derince, Fethiyespor’a sahasında şanssız bir yenilirken, deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka’yı sahasında 4-2 mağlup eden ekibimiz, Kırmızı Yeşilliler ile sondan 1 önceki hafta deplasmanda karşılaşacak. 41 puanla altıncı sıradaki Büyükçekmece Tepecik ile sahasında 0-0 berabere kalan Derince, rakibi ile 4 Nisan’da İstanbul’da karşılaşacak. Play-Off oynayacağına kesin gözü ile bakılan Kocaeli temsilcisi, bu istatistiği ile de başarısının tesadüf olmadığın gösterdi.

BELEDİYE DERİNCE’NİN ÜST SIRALARDAKİ RAKİPLERİ İLE ARASINDAKİ MAÇLARI:

Derince - Turgutlu: 2-0

Turgutlu – Derince: 1-1

Erok – Derince: 4-0

Derince – Erok: 3-2

Derince – Fethiye: 0-1

Fethiye – Derince: 1-1

Derince – Karşıyaka: 4-2

Karşıyaka – Derince: (19 Nisan)