Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:07 TSİ- Spor G: Bugün 14:09 TSİ

Gölcük puansız döndü, artık ateş daha sıcak!

Modafen ve Yeşilyurt kazandı, Batman Petrol de puan aldı, fark kapandı
mask
Haber albümü için resme tıklayın

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, hafta sonu oynadığı maçta, Maltepe Stadı’nda, İstanbul Halide Edip Adıvar takımına konuk oldu. Kırmızı Siyahlılar, Hüseyin’in 19, Çağatay’ın 57. Gollerine engel olmadı. İkinci yarı biraz toparlanan ekip, Yücel’in 71. Dakikadaki golüyle farkı bire indirdi. Ama maç bu sonuçla bitti. Seyircisiz oynanan maçta, Gölcükspor önemli puan kaybına uğradı. Kırmızı Siyahlılar büyük bir moralsizlikle haftayı geride bırakırken, bu hafta maçların tatil edilmesinin gündemde olması nedeniyle de planlarını gözden geçiriyor. Bu arada Gölcükspor’un altında düşme hattında yer alan takımların kazanması ve berabere kalması, farkın kapanmasına neden oldu. Bu arada eğer ligler yine seyircisiz oynanmaya devam edilirse, bugün çalışmalara başlayacak takım, pazar günü Yeşilyurt ile adeta 6 puanlık bir maç oynayacak. Kaybederse kıyamet kopacak. Ancak maçlar askıya alınırsa, diğer takımlar gibi tatil verilecek.

Bugün 14:07 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yılın takımı zirvedekilerin korkulu rüyası mask
Yılın takımı zirvedekilerin korkulu rüyası
Kartepeliler yüzmeye doyacak mask
Kartepeliler yüzmeye doyacak
Uğur Yılmaz Türkiye Şampiyonu oldu mask
Uğur Yılmaz Türkiye Şampiyonu oldu
‘Sokakta hep kavga ederdim tekvando sayesinde sakinleştim’ mask
‘Sokakta hep kavga ederdim tekvando sayesinde sakinleştim’
2.Küme Futbol’da liderler kaybetmedi mask
2.Küme Futbol’da liderler kaybetmedi
Yuvacık Hereke’ye 1 attı, 3 aldı: 0-1 mask
Yuvacık Hereke’ye 1 attı, 3 aldı: 0-1
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor!
Hüseyin Erol, Limoncu Kemal için harekete geçti mask
Hüseyin Erol, Limoncu Kemal için harekete geçti
Darıca Belediyesi koronavirüs önlemlerini arttırdı mask
Darıca Belediyesi koronavirüs önlemlerini arttırdı

GALERİ

KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL