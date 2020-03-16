3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, hafta sonu oynadığı maçta, Maltepe Stadı’nda, İstanbul Halide Edip Adıvar takımına konuk oldu. Kırmızı Siyahlılar, Hüseyin’in 19, Çağatay’ın 57. Gollerine engel olmadı. İkinci yarı biraz toparlanan ekip, Yücel’in 71. Dakikadaki golüyle farkı bire indirdi. Ama maç bu sonuçla bitti. Seyircisiz oynanan maçta, Gölcükspor önemli puan kaybına uğradı. Kırmızı Siyahlılar büyük bir moralsizlikle haftayı geride bırakırken, bu hafta maçların tatil edilmesinin gündemde olması nedeniyle de planlarını gözden geçiriyor. Bu arada Gölcükspor’un altında düşme hattında yer alan takımların kazanması ve berabere kalması, farkın kapanmasına neden oldu. Bu arada eğer ligler yine seyircisiz oynanmaya devam edilirse, bugün çalışmalara başlayacak takım, pazar günü Yeşilyurt ile adeta 6 puanlık bir maç oynayacak. Kaybederse kıyamet kopacak. Ancak maçlar askıya alınırsa, diğer takımlar gibi tatil verilecek.
Bugün 14:07 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:09 TSİ
Gölcük puansız döndü, artık ateş daha sıcak!
Modafen ve Yeşilyurt kazandı, Batman Petrol de puan aldı, fark kapandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz