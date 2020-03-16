Darıca rahatlayamıyor

3.Lig.3.Grup’taki bir diğer temsilcimiz Darıca’nın bir haftası diğerini tutmuyor. Bir türlü art arda puan alabilmeyi beceremeyen Darıca G.B., pazar günü de Soma takımını konuk etti ve gol düellosu şeklinde geçen maçı 3-2 kaybetti, fark artık 6 puan

GOL DÜELLOSU

3-0 yenik durumdan dönmeye çalışan Darıca’nın gollerini 80’de Nebi, 90’da Ahmet Kutluer attı. Sarı Yeşilliler bu kayıpla beraber 35 puanda kalırken, alt sıralardaki takımların kazanmasıyla beraber düşme hattıyla fark 6 puana kadar indi. 15 Temmuz Stadı’nda oynanan maçın 12.dakikasında Fahrettin Bıyıklı’nın rakibine yaptığı hareket sonrasında penaltı kazanan Manisa temsilcisi, Nurettin Çağlar’ın golüyle 1-0 öne geçti. 22. dakikada Emre Alan ile net bir fırsattan faydalanamayan sarı yeşilliler, 42. dakikada Berat Eyüpoğlu’na yapılan hareket sonrasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Ahmet Kutluer, kaleci Muharrem Tunay’ı geçemeyerek beraberlik şansını tepti.

SOMA 3-0’I BULDU

Mücadelenin 54. dakikasında Yusuf Can Abay ile farkı 2’ye çıkaran konuk ekip 73’te Melih Vardar’ın kafa golüyle 3-0’ı buldu. Bu dakikadan sonra tüm riskleri alan sarı yeşilliler, 80’de Nebi Tiryakioğlu, 90+3’te ise Ahmet Kutluer ile rakip ağları sarssa da, bu goller puan için yetmedi. 35 puanda kalarak haftayı 10.sırada tamamlayan Darıca G.B, gelecek hafta deplasmanda Yozgatspor 1959’a konuk olacak.