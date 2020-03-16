Mesut tam 406 gün sonra gol attı!..

Kocaelispor sahasında oynadığı 3-0 kazandığı 1877 Alemdağ karşısında mücadelenin 41. dakikasında öne geçti. Günün etkili isimlerinden Mesut topla dikine hareket etti ve ceza sahasına girerken kaleye sağ ayağının içi ile şut çekti. Savunmadan seken top kaleci Enes’i yanıttı ve sağ köşeden ağlarla buluştu. 1993 İzmit doğumlu futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü attı. Mesut son golünü geçen sezon, 3 Şubat 2019’da deplasmanda oynanan ve Kocaelispor’un 2-1 kazandığı Turgutluspor maçında atmıştı. Mesut’un profesyonel kariyerindeki gol sayısı ise 3 oldu.