Eyvaaah hakkımız yanacak mı?

Koronavirüs tehdidi devam ediyor. Avrupa’nın önde gelen ligleri ertelendi. Türkiye ile birlikte ligleri devam eden 4 ülke bulunuyor. UEFA bugün 55 ülke federasyonu ile konferans şeklinde toplantı yapacak. Tüm spor müsabakaları ertelenirse ne olacak, devamında nasıl bir yol izlenecek ?..

SÜRESİZ ERTELEME DURUMU

NBA ve Formula 1 gibi maddi getirisi yüksek etkinliklerle birlikte aralarında İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'nın bulunduğu 24 lig müsabsı süresiz askıya aldı. Türkiye ise Brezilya, Rusya ve Çekya ile birlikte liglerini “Seyircisiz” olarak oynatan ülkelerden. Bilim Kurulu'nun aldığı 'seyircisiz' oynama kararının 'geçici olduğu ve Süper Lig, TFF 1. Lig, basketbol ligi maçları başta olmak üzere tüm müsabakaların 27. hafta itibarıyla süresiz erteleneceği konuşuluyor.

ÇOK MERAK EDİLİYOR

Böyle olursa en az 2.5 milyon hane evde tutulacak ve hastalığın yayılma riski azaltılacak. Türkiye’de konuyla ilgili sessizlik hakim. Tüm liglerde son virajlara girildi. Kocaelispor için artık 2.Lig kapısı açıldı. Tüm profesyonel futbol ligler de olmak üzere spor müsabakalarının ertelenmesi ve sonrasındaki süreç merak ediliyor. Ligler askıya alınırsa, haklarımız ne olacak ?..

NİSAN SONUNA KADAR İPTAL

Öte yandan olası virüs tehdidinden etkilenmemesi adına, spor bakanlığınca düzenlenen spor müsabakaları ve projelerinin ertelenmesine karar verildi. Okul Sporları, Analig, Türkiye Sportif Yetenek Taraması, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Evinin Sultanları, Sokaklar Bizim gibi projeler ve yerel faaliyetler ile spor federasyonlarının faaliyet takviminde yer alan üst ligler haricindeki yerel-mahalli düzeydeki tüm spor müsabakaları nisan ayının sonuna kadar durduruldu.