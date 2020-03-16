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Türkiye, ULTRAS GULF’U konuşuyor !..

Koronavirüs nedeniyle seyircisi oynanan Kocaelispor – 1877 Alemdağspor karşılaşması öncesi Kocaelispor’un Ultras Gulf taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı.
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Koronavirüs nedeniyle seyircisi oynanan Kocaelispor – 1877 Alemdağspor karşılaşması öncesi Kocaelispor’un Ultras Gulf taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Giydikleri koruma tulumları, yaktıkları meşalelerle Kocaelispor’un takım otobüsünü stada girişte karşılayan Yeşil Siyahlılar, farkındalık getirdiği koronavirüs karşısında da “Hodri Meydan” dedi.

GÜNDEME OTURDULAR

Takım otobüsünün önünde tezahürat yapıp destek mesajları veren taraftarlar, otobüsün bölgeden ayrılmasının ardından dağıldı. Kulüp otobüsündeki futbolcuların da telefonlarına kaydettiği bu ilginç karşılama ülkede de hayli ses getirdi. Çok sayıda ulusal medya kuruluşu görüntüleri paylaştı ve yapılan bu girişim olumlu karşılandı. Kocaelispor’un yaratıcı taraftarı Ultras Gulf bu tür girişimleri ile farkındalık yaratıyor ve Kocaelispor markasının temsili açısından önemli bir misyon üstleniyor.

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