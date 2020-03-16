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Sefa’dan Dinçel’e hoş olmayan tepki

Kocaelispor geride bıraktığımız hafta deplasmanda Erbaaspor’u 2-0 mağlup etmiş ve bu maçın en dikkat çeken futbolcusu Sefa olmuştu.
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Kocaelispor geride bıraktığımız hafta deplasmanda Erbaaspor’u 2-0 mağlup etmiş ve bu maçın en dikkat çeken futbolcusu Sefa olmuştu. Hafta arasındaki antrenmanda teknik adam Selahaddin Dinçel, Sefa’yı maçın adamı olarak ilan etmişti. Alemdağspor ile oynanan maça 11’de başlayan Sefa mücadelenin 35. dakikasında oyundan alındı ve yerine Serdar Ümit Deniz girdi. Orta saha oyuncusu Sefa sahadan çıkarken teknik adam Selahaddin Dinçel’e tepki gösterdi. Önce Dinçel’i saha içinde alkışlayarak protesto eden 1994 doğumlu futbolcu ardından Dinçel’in uzattığı eli almadı ve gergin bir şekilde yedek kulübesine geldi. Dışarıdan kötü görünen bu manzara karşısında genel görüş Sefa’nın tepkisini abarttığı yönündeydi.

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