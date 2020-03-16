Bunu da gördük” !..

3. Lig 2. Grup’ta oynadığı 27 maçta 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi ile 64 puan toplayan lider Kocaelispor, bitime 5 maç kala şampiyonluğa çok yakın. Yeşil Siyahlılar, deplasmanda sadece 2 beraberliği bulunan, ateş hattındaki Alemdağspor’u konuk etti. Maç soğuk havada ve iyi bir zeminde oynandı. Ancak maçın önüne geçen konu karşılaşmanın koronavirüs önlemleri nedeni ile seyircisiz oynanmasıydı. Sessiz sedasız oynanan bu karşılaşma Kocaeli Stadı tarihindeki ilk “Seyircisiz” maç olarak tarihteki yerini aldı