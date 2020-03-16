3. Lig 2. Grup’ta oynadığı 27 maçta 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi ile 64 puan toplayan lider Kocaelispor, bitime 5 maç kala şampiyonluğa çok yakın. Yeşil Siyahlılar, deplasmanda sadece 2 beraberliği bulunan, ateş hattındaki Alemdağspor’u konuk etti. Maç soğuk havada ve iyi bir zeminde oynandı. Ancak maçın önüne geçen konu karşılaşmanın koronavirüs önlemleri nedeni ile seyircisiz oynanmasıydı. Sessiz sedasız oynanan bu karşılaşma Kocaeli Stadı tarihindeki ilk “Seyircisiz” maç olarak tarihteki yerini aldı
Bugün 14:12 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:13 TSİ
Bunu da gördük” !..
3. Lig 2. Grup’ta oynadığı 27 maçta 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi ile 64 puan toplayan lider Kocaelispor, bitime 5 maç kala şampiyonluğa çok yakın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz