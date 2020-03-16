Kocaelispor’un unutulmaz taraftarlarından Serhat Boz 3 yıl önce, 19 Mart 2017’de vefat etmişti. Serhat Boz, sene-i devriyesi öncesi unutulmadı. Hodri Meydan hazırladığı özel pankartla Serhat Boz’u andı. Kocaelispor – Alemdağ maçında Maraton tribününde açıklan pankartta “Bir Çift Kanattın Hüznün Rüzgarlarında” yazılıydı.
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Serhat Boz!..
Kocaelispor’un unutulmaz taraftarlarından Serhat Boz 3 yıl önce, 19 Mart 2017’de vefat etmişti. Serhat Boz, sene-i devriyesi öncesi unutulmadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz