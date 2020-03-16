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Kocaelispor, Erkan Sağlık davasını kazandı!..

2009-2010 sezonunun devre arasında 82 bin Euro bonservis bedeli ile 24 yaşında Kocaelispor’a transfer olan Erkan Sağlık ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Erdem ÖVÜÇ
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2009-2010 sezonunun devre arasında 82 bin Euro bonservis bedeli ile 24 yaşında Kocaelispor’a transfer olan Erkan Sağlık ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. O zamanki ismi ile Bank Asya 1. Ligi’nde toplam 7 maça çıkan Erkan Sağlık Kocaelispor’dan ayrılmış ve Norveç’in Nybersund takımına transfer olmuştu.

TFF’YE ŞİKAYET ETTİ

Erkan Sağlık’ın yapılan sözleşmesinde “Kocaelispor lig düşerse anlaşma fesih olunur” maddesi vardı. O sezon Kocaelispor 2. Lig’e düştü ve sözleşme otomatikman fesih edildi. Ancak Erkan Sağlık’ın avukatı (Aynı zamanda Murat Hacıoğlu’nun da avukatı) Erkan Sağlık için “Tek taraflı fesih yapıldı. Usulde hata var” diyerek Erkan Sağlık’ın kalan 1 yıllık tüm alacaklarını talep etti ve Kocaelispor’u TFF’ye şikayet etti.

İKİNCİ KEZ KAYBETTİ

TFF ise yaptığı incelemelerin ardından Erkan’ın sözleşmedeki “Kocaelispor lig düşerse anlaşma fesih olunur” maddesinden yola çıktı, usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığını görerek Erkan Sağlık’ın avukatının başvurusunu reddetti. Daha önce Murat Hacıoğlu davasını da kaybeden söz konusu avukatın böylece ikinci kez bir başvuruşu reddedildi.

TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kocaeli Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Erkan Sağlık ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 04.01.2020 tarih ve E.2019/498 - K.2020/8 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile karar verildi.

Dün 23:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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