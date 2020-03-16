Çeker: “Aile sağlığı merkezleri dezenfekte edilmeli”

Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker, sağlık çalışanlarının ve vatandaşın korona virüsün etkilerinden korunabilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında Türk Sağlık Sen Aile Hekimliği Komisyonun hazırlamış olduğu raporu kamuoyuyla paylaştı. Basın açıklamasında Türk Sağlık Sen Şube Başkan Yardımcısı Şengül Çakmak, Aile Hekimleri Komisyon Başkanı Aile Hekimi Recep Pehlivan, Komisyon Üyesi Aile Sağlığı Merkezi çalışanı Hacer Gündüz, Filiz Çömlek, 112 Komuta İş Yeri Temsilcisi Murat Kazan’da yer aldı. Basın açıklamasını gerçekleştiren Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker, “Tüm dünya korona virüs salgını ile mücadele etmektedir. Ülkemizde de 18 vaka görülmüştür. Sağlık Bakanlığı’mız süreci iyi bir şekilde yönetmektedir. Hızlı ve yerinde karalar alınmakta ve sürekli olarak kamuoyunu bilgilendirdiğini görmekteyiz” dedi.

RESMİ MÜRACAATIMIZI YAPTIK

Çeker, “Bu mücadeleye devletin ve toplumun tüm kademeleri de katkı sağlamalı özellikle Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması konusunda hassas davranılmalıdır. Sorumlu sendikal anlayışımız çerçevesinde Türk Sağlık Sen Aile Hekimliği Komisyonunun periferde yapmış olduğu çalışma neticesinde hazırlamış olduğu raporun yetkili makamlara iletilmesi için Kocaeli Valiliği’ne resmi müracaatımızı yaptık. Korona virüsünün hızlı bir şekilde yayılmaması ve sağlık çalışanlarının ve vatandaşımızın virüsün etkilerinden korunması için Valilik olarak alınması gereken tedbirlere de yazımızın içeriğinde yer verdik” açıklamasında bulundu.

TIBBI MALZEMELER BULUNDURULMALI

Önerilerini sıralayan Çeker, “Her türlü risk ile karşılaşma olasılığı en yüksek kesim olan sağlık çalışanlarına ivedilikle koruyucu ekipmanların dağıtılması, salgın hastalıklara karşı hastaların sağlık güvenliği yanında tüm hastalar ile ilgilenen sağlık çalışanlarının da korunması gerekmektedir. Bu açıdan gerekli tedbirlerin alınması ile tıbbi malzemelerin ilimizde yer alan başta birinci basamak sağlık hizmeti sunan Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve İl, İlçe Sağlık Müdürlüklerinin Bulaşıcı hastalık riskine karşı kurumlarında bulunması gereken tıbbi malzemelerin bulundurulması gerekmektedir” dedi.

AMACI DIŞINDA BAŞVURU YAPILMAMALI

Çeker, “Şüpheli hastalık veya durum için gözlem, tanımlanmamış tanı kodları ile sağlık raporu düzenleneceği ifade edilmektedir. Bu pozisyonda riskli konumda bulunanların aile sağlığı merkezlerine gelmesi, orada bulunan başta çocuk ve yaşlı hastalarımıza ait riski artıracağından havaalanlarında, sınır giriş kapıların da, oluşturulacak olan sağlık birimlerince bu tanıların girilmesinin sağlanması ya da idari izinli sayılmalarını sağlayacak bir düzenleme yapılması için konunun üst mercilere taşınması gerekiyor. Aile Sağlığı Merkezileri ile hastanelere randevusuz gelinmemesi, acil servislere amacı dışında başvuru yapılmaması ve diğer bilgilendirmeleri içeren kamu spotları oluşturulmalıdır” dedi.

SAĞLIK TARAMALARI ERTELENMELİ

Çeker, “İlimizde yer alan sağlık kurumlarının girişlerine termal kamera yerleştirilerek olası riskli hastaların tespit edilmesi ve oluşturulacak ekiplerce hastaneye giriş yapmadan, oluşturulacak özel alanlarda tanı ve tedavi işlemlerinin gerçekleştirilmesi gereklidir. Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca 17.05.2016 tarihinde yapılmış olan “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü” kapsamında yapılan okullarda eğitim gören 1’inci sınıf ile 12’nci sınıfa kadar olan öğrencilerin sağlık taramalarının aciliyeti olmadığı için sene içerisinde yapılması mümkündür. Bu nedenle okullarda eğitim gören 1’inci sınıf ile 12’nci sınıf da dahil olmak üzere öğrencilerin sağlığı taramalarının salgın gecene kadar ertelenmelidir” dedi.

BELEDİYELERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Her türlü risk ile karşılaşma olasılığı en yüksek kesim olan sağlık çalışanlarına ivedilikle koruyucu ekipmanların dağıtılması gerektiğini belirten Çeker, “Belediye Başkanlarımıza da çağrımız var. Virüsün yayılmaması ve etkilerinin asgariye indirilmesi için Aile Sağlığı Merkezlerinin, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinin belediye görevlileri tarafından dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır. Virüsün yayılmaması ve etkilerinin asgariye indirilmesi için aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanları gönül rahatlığı ile vatandaşımıza hizmet verebilmesi için belediye görevlileri tarafından Aile Sağlığı Merkezlerinin dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI EN BÜYÜK RİSK GRUBUNDA

Çeker, “Yaptığımız başvuruda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaların devamı ile birlikte mücadelenin daha etkin ve verimli olarak sürdürülebilmesi açısından çözüm önerilerimizin de değerlendirilerek hayata geçirilmesi için geçtiğimiz hafta içinde müracaatımızı yaptık. En büyük risk gurubunda yer alan ve görevlerini özveri ile ifa eden sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesi ile sonuç alınabileceği, sendikamızın da bu kapsamda yapılacak olan tüm çalışmalarda katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtmek isteriz” dedi.

TÜM İZİNLERİN İPTALİ DOĞRU DEĞİLDİR

Sağlık çalışanlarının izinlerinin iptal edilmesi konusunda konuşan Çeker, “Sağlık Bakanlığı gece yarısı yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden farklı olarak tüm izinleri iptal etmesi doğru değildir. Sağlık çalışanları zaten özveri ile hizmet etmektedir. Gerektiğinde de tüm izin haklarından feragat etmekte tereddüt etmezler. Bir mesajla koşa koşa göreve giden sağlık çalışanları içinde izinler Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile birebir uyumlu olmalıdır. Bakanlık bu konuda gerekli adımı atmalı, Sağlık Bakanı imzasıyla yayınlanan bir önceki yazı esas olmalıdır” şeklinde konuştu.