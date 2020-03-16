Fatih Market'in sahibi Zafer Çelik: Ulusal marketler, örümcek ağı gibi her yeri sardılar

“Bizi Size Ulaştıranlar” adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu Cumhuriyet Mahallesi Aydın Sokak No: 86 adresinde hizmet veren Fatih Market’in Sahibi Zafer Çelik. 30 yıldır Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşadığını ve 7 yıldır da marketini işlettiğini belirten Çelik, ulusal marketlerin örümcek ağı gibi her yeri sardıklarını ifade ederken, küçük esnafta oluşturduğu sorunlara değindi. Öte yandan mahalle halkının karşılaştığı sorunları da dile getirdi.

“DARALMAYA GİDİYORUM”

Çelik, “İşlerimiz son 1,5 yıldır iyice düştü. Benim mesleğim ayakkabı imalatçılığı, İstanbul’da imalathanem vardı. Son yıllarda ekonomide yaşanan durgunluğu ticaret hayatımın hiçbir döneminde yaşamadım. Tabi zaman zaman krizler oluyordu, devalüasyonlar yaşıyorduk. Ancak bir markette bakkalda bu kadar iş düşüşü ilk defa yaşıyorum. Her gün fiyatlara zam geliyor, ben sattığım malı yerine koyamıyorum, 1 lirayı sattığım ürünü ertesi gün 1,5 liraya almak durumunda kalıyorum. Dolayısıyla daralmaya gidiyorum” dedi.

“İSTİHDAM SAĞLAYAMIYORUZ”

Devamında Çelik, “Büyük marketler gibi alım gücümüz yok ki, onlarla rekabet etme şansımız yok ki. Marketi açtığım ilk yıllarda toptancılarla nakit alışveriş yapıyordum, şimdi kredi kartı kullanmak zorundayım ve kartlarımı ödeyemeyecek durumdayım. 13 yaşımdan bu yana esnaflık yapıyorum ne yapacağımı şaşırdım. Ben bu marketi açtığımda mahallemizde hiç ulusal zincir market yoktu, şu an iki şubeleri var. Eskiden bu marketler şehir dışlarındaydı. Son 10 senede örümcek ağı gibi her yeri sardılar. Sabah 06.30’da dükkânımı açıyorum gece 1’e kadar hizmet veriyorum. Eleman alacak durumum yok, istihdam sağlayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KÖPRÜDE İKİ KİŞİ YAN YANA GEÇEMİYOR”

Kendi sorunlarının yanı sıra mahalle halkının sorunlarına da değinen Çelik, “Bu sorunlar benim esnaf olarak yaşadığım zorluklar. Bir de Cumhuriyet Mahallesi’nin yaşayan vatandaşların karşılaştıkları problemler var. Demiryolunun üzerinden araçlar ve yayaların geçişi için yapılan köprüyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Köprüde iki kişi yan yana geçemiyor. Demiryolunun iki kenarına merdiven yapılması için belediyeye defalarca dilekçe verdik, hala bu sorunu çözemedik. Yağmur sularının tahliyesiyle ilgili de zaman zaman sorunlar yaşıyoruz” sözlerine yer verdi.