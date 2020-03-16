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Tüketiciler korunacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yeni Ürün Güvenliği Kanunu ile tüketicilerimizi güvensiz ürüne karşı koruyacak ve güvensiz üründen kaynaklı mağduriyetlerini ivedilikle giderilecek çok önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılmasını zorunlu hale getiriyoruz" dedi
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Dünya Tüketiciler Günü' nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde ürün ve hizmet çeşitliliği artışına paralel tüketimin de arttığını bildirdi. Sürdürülebilir kalkınmayı ve refahı sağlamak için bilinçli tüketim ve tüketicinin korunmasının her geçen gün daha da önem kazandığını kaydeden Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak tüketicinin korunması mevzuatımızı, ekonominin dinamik yapısına uygun biçimde yeniliyor, tüketicilerimizin mağdur olmaması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşımızın mağduriyet yaşadığı durumlarda da bunlara çözüm sağlayacak faaliyetleri etkin bir şekilde yürütüyoruz. Bununla birlikte tüketicilerimizin bilinç düzeyini artırmak ve bilinçli tüketim anlayışını toplumumuzda yaygınlaştırmak için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOK SIKI DENETİM

Bakan Pekcan, tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması için etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunmaya gayret sarf ettiklerini, bu kapsamda Yenilenen Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) sayesinde, tüketicilere e-devlet üzerinden tüketici hakem heyetlerine kolaylıkla başvuru yapma imkanı sağladıklarını kaydetti. Bakan Pekcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI

"Ayrıca, TÜBİS-UYAP entegrasyonu ile tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleriyle belgeleri online olarak paylaşıyoruz. Diğer taraftan Reklam Kurulumuz vasıtasıyla aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla mücadele ediyor, haksız fiyat artışlarına karşı vatandaşlarımızı korumak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi Mobil Uygulama ile ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ile vatandaşlarımız kolay bir şekilde şikayetlerini bizlere ulaştırabiliyor.

MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK

Yeni Ürün Güvenliği Kanunu ile tüketicilerimizi güvensiz ürüne karşı koruyacak ve güvensiz üründen kaynaklı mağduriyetlerini ivedilikle giderilecek çok önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılmasını zorunlu hale getiriyoruz. Bunun yanı sıra Bakanlık olarak ayrıca kurduğumuz Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden güvensiz ürünlere ilişkin bilgileri hâlihazırda kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ayrıca, ithalat aşamasında, ürünleri risk analiz esasına göre çok sıkı denetime tabi tutuyoruz. Bir başka ifadeyle tüketicilerimizin satın aldıkları ürünlerle ilgili sağlığını korumak için 'güvensiz ürüne sıfır tolerans' prensibiyle hareket ediyoruz."

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