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Otomotiv üretimi arttı

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerine göre, toplam otomotiv üretimi Ocak-Şubat 2020'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 237 bin 665 adet oldu
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OSD, bu yılın ocak-şubat dönemine ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde toplam otomotiv üretimi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4 artış göstererek 237 bin 665 adet olurken, otomobil üretimi yüzde 8 artarak 162 bin 985 adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 242 bin 930 adet oldu. 2020 yılı ocak-şubat aylarında traktör üretimi ise yüzde 95 artarak 5 bin 265 adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-şubat dönemini 40 bin 416 adet ile kapatan Türkiye otomotiv pazarı, 2020'nin ilk 2 ayında yüzde 91 artış kaydetti ve 77 bin 95 adet oldu.

OTOLOBİL PAZARI

Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 98 arttı ve 59 bin 743 adet olarak gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığına ise ocak-şubat döneminde toplam pazar yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 29 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 34 daralırken, otomobil pazarı yüzde 9 arttı. İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında, ocak-şubat aylarında otomobil pazarında ithal araç payı yüzde 61 olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarında ithal araç payı da yüzde 46 oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, ocak-şubat döneminde yüzde 16,7'lik pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

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