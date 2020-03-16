Tapu işlemlerinizi evden yapabilirsiniz

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı Korona virüs açıklamasının ardından yurt genelinde bir çok kamu ve özel sektörde hizmet veren kuruluşlar bir dizi önlemler alırken bir hamle de Tapu Müdürlüğü'nden geldi. Yapılan açıklamada tapu işlemlerinizi tapu müdürlüklerine gitmeden de yapma imkanınız olacağı bildirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs vakalarıyla ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı tarafından açıklama yapıldı.

KURUMA GELMEDEN DE İŞLEM YAPILABİLİYOR!

Virüs tehlikesine karşın Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini belirterek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya geçirdiği Web-Tapu projesinin söz konusu virüs tehtidiyle daha önemli hale geldiğini anlattı.

Web-Tapu projesi ile; Tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabildiğini ve gerekli belgelerin uygulama üzerinden tapu müdürlüğüne gönderildiğini ve sadece ıslak imza atmak için müdürlüklere gitmeleri gerektiğini kaydeden Adlı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Web-tapu kullanılarak malik, diğer kişilere güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve başvuru yapma yetkisi verebiliyor veya verdiği yetkiyi kaldırabiliyor. Web-tapu ile vatandaşlarımız, tapuya bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis edebilir veya beyanını kaldırabiliyor; Tapu Senedi, Tapu Kaydı gibi belgeleri de alabiliyor "ifadesini kullandı.

Genel Müdür Adlı sözlerini “virüsten etkilenen iki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennim ülkemiz ve insanlık daha fazla zarar görmeden bu illetten kurtulsun” sözleriyle sonlandırdı.

Her türlü işlem başvurularınızı web tapu sistemi üzerinden (https://webtapu.tkgm.gov.tr/) yapabilirsiniz