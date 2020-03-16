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Doğa, çalışkan arılarını bekliyor

Doğa Koleji öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) güçlü akademik altyapısıyla yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor
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Doğa Koleji,eğitim sektöründeki atılımların ve dönüşümlerin öncüsü olmayı sürdürüyor. Eğitimin Türkiye’deki lideri Doğa Koleji, İTÜ akademik gücünü de alarak öğrencilerine yeni yetkinlikler kazandırmayı hedefliyor. Her çocuğun iyi eğitim almayı hak ettiği inancıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren kurum, önümüzdeki dönemde kalitesini artırarak devam etmeyi hedefliyor.

“ERKEN YAŞTA KARİYER PLANLAMASI GEREKLİ”

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, yabancı dil eğitiminin ve kariyer planlamalarının erken yaşta başlamasının önemine değinerek, “Girişimcilik, disiplinler arası iş birliği ve bilimsel düşünce becerileri gelişmiş bireyleryetiştirerek, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle öğrencilerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimlerini destekleyici eğitim programlarıoluşturuyoruz. Bilgiyi edinmenin yanında, bilginin doğru kullanımı konusunda öğrencilerimizi bilinçlendireceğiz” dedi.

Eğitim programlarını öğrencilerinin geleceğini düşünerek oluşturduklarını belirten Özeren şunları söyledi:

“Kariyer gelişimi yaşam boyu devam eder. Öğrencilerimizi kişilik özelliklerine ve yeteneklerine uygun projelere yönlendirerek yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. İTÜ’nün akademik gücüyle çocuklarımıza yeni yetkinlikler kazandıracağız. Tamamen eğitimkonuşacağımızbir döneme girdik.Doğa Koleji’nde bilimsel süreç becerileri kazanan öğrencilerimizi, araştırma, inceleme ve problem çözme yetkinlikleri ile donatarak yaşadıkları yüzyılın gerekliliklerine uygun şekilde yetiştireceğiz.”

YAPAY ZEKA ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, “İTÜ’nün vizyonunu eğitim kalitemizle birleştirerek en iyiyi hedefliyoruz. Temel bilimlerle desteklenecek bir eğitimle çocuklarımızı erken yaşta yapay zekâ teknolojileri ile tanıştıracağız” diye konuştu. Doğa Koleji ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yer alan Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında iş birliği planladıklarını anlatan Özeren, “Dijital dünyanın gençlerini yetiştirmek, geleceğin en önemli konuları arasında yer alan yapay zekânın daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak amacıyla İTÜ’den destek alacağız” dedi.

GENÇ MÜZİSYENLER DOĞA KOLEJİ’NDE YETİŞECEK

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (İTÜ TMDK) ile yapılacak iş birliği protokolü ile Doğa Koleji’nde müziğe yetenekli veya meraklı öğrencilerinin müzik bilgisinin geliştirilmesi ve öğrencilere bir enstrüman eğitimi verilmesini hedeflediklerini anlatan Özeren, “İTÜ TMDK ile işbirliği kapsamında kurslara katılacak öğrencilerimizin eğitimler sonunda sertifika sahibi olmasını planlıyoruz” dedi.

Bugün 15:07 TSİ - Eğitim

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