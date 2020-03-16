Kocaeli'de Korona virüs kriz masası kuruldu

Türkiye'de ilk Coronavirüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından toplum sağlığı için çalışmalarına hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kriz masası oluşturdu. 12 ilçe belediyesinden katılım sağlanan kriz masasına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık başkanlık yaptı. İlk olma özelliği olan ve Covid-19 Kocaeli Koordinasyonu adı verilen toplantı sonunda 15 maddelik kararlar alındı. Toplantıda ayrıca her Salı günü saat 10:00 kriz masasının toplanması kararı alındı.

12 İLÇE BELEDİYESİNDEN KATILIM SAĞLANDI

Kocaeli Kongre Merkezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık’ın başkanlığında yapılan toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Feyzi Karabıyık, Sağlık İşleri Şube Müdürü Fatma Aydın, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Kaba, Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Balaban, Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Başiskele Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Bayram, Kandıra Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Balaban, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Naci Yılmaz, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Fazıl Polat, Çayırova Belediyesi Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu ile ilçe Belediyeleri Temizlik İşleri ve Çevre Şube Müdürleri katıldı.

“CORONA İLE SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık; "Bu virüs ile sistemli bir şekilde mücadele ederek başarılı oluruz. Bunun için ilçe belediyeleriyle işbirliği önemli. Bugün kriz masası oluşturduk. 12 ilçe belediyemizden katılımla ortak kararlar alarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadelede kullanılacak ekipman ve o ekipmanı kullanan kişilerin kendini koruyacak bilgi ve donanıma sahip olması ve mücadele süresince diğer sağlık malzemeleri seçilirken Sağlık Bakanlığı'nın onaylı ürünleri seçmemiz gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Bu süreçte karaborsa ve stokçulara fırsat vermeyeceğiz. Bunun için yapılan her çalışmayı belli planlar içerisinde yapacağız" dedi.

“KOCAELİ’DE ALAN VE YÜZEYLER DEZENFEKTE EDİLİYOR”

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç da konuşmasında, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak düzenli bir şekilde alan ve yüzey dezenfektesi yapılıyor. Vatandaşlarımızın bulunduğu ortak kullanım alanları ve toplu taşıma araçlarımız dezenfekte ediliyor. Bu süreçte vatandaşlarımıza da büyük görev düşüyor. Vatandaşlarımızın bu süreçte kişisel temizliğine ve el dezenfektelerine dikkat etmeleri, acil işleri yoksa dışarıya çıkmamaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

16.03.2020 Tarihli Covid-19 Kocaeli koordinasyonu 1. toplantı kararları;

1)Covid-19 Kocaeli koordinasyonu toplantılarının haftalık olarak Salı günleri saat 10:00 da yapılmasına

2)İlçe belediyelerin en az 45 günlük ihtiyaçlarını tedarik etmesine; dezenfektan, ekipman ve uygulayıcı personelin kişisel koruyucu malzeme teminlerinin sağlanması. Bu malzemelerin sağlık bakanlığı ruhsatlı ve onaylı ürünler kullanılmasına

3)Covid-19 konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020/5 sayılı genelgesi ve sonrasında gelecek genelgeler gereğince tedbirlerin alınmasına

4)Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde dezenfeksiyon işlemi konusunda uygulama sıklığında sıkıntılar oluşmasına mahal verilmeyecek şekilde koordinasyon kurulmasına

5)Uygulama yapılan alanlarda bu alanın sorumlularına aydınlatılmış onam evraklarının imzalatılmasına ve gerekli bilgilendirmenin yapılmasına

6)Belediyeler arasında uygulama beraberliğinin sağlanmasına

7)İlçe belediyelerin bir sonraki toplantıya öncelikli alanlarını belirleyerek gelmesine

8)Koordinasyonun daha iyi yapılabilmesi, anlık bilgi paylaşımının hızlı yapılabilmesi adına bir whatsapp gurubunun kurulmasına

9)Merkezi havalandırma sistemlerinin dezenfekte işlemlerinin gerekli periyotlarda yapılmasının sağlanmasına

10)Belediyelerin tecrübe, ekipman ve malzeme konusunda yardımlaşmanın sağlanmasına

11)Huzur evi, toplu taşıma araçları, durakların, taksilerin, ibadethanelerin öncelikli mekanlar arasında değerlendirilerek bu alanda dezenfeksiyon işleminin uygulanmasına

12)Halkın toplu olarak bulunduğu meydan, durak vs gibi alanlara el dezenfektanlarının koyulmasına

13)Uygulama yapan personelin eğitiminin yapılmasına, bu eğitim videolarının kurulan whatsapp gurubunda paylaşılmasına

14)İlçe belediyelerin bir sonraki toplantıya uygulama yaptıkları alanlar, çalışan personel sayısı, ekipman sayısı, dezenfektan vs. miktarını belirleyen sunum ile gelmesine

15)Belediyelerin kişisel hijyenin önemini vurgulayan bilgilendirme amaçlı faaliyetler yapmasına