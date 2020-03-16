Diyanet'ten ''Cuma yerine Öğlen Namazı''

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Yaşanan bu olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmasına devam edilirse virüsün yayılma riskinin artabileceği değerlendirilmektedir.
Bu meyanda doğal afet veya salgın hastalık sebebiyle cemaate katılmanın tehlikeli olduğu zamanlarda namazların evlerde kılınmasına yönelik uygulamaların varlığı bilinmektedir.Dolayısıyla korona virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere toplu namazlara ara vermek mecburi hale gelmiştir.
Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Cemaatle namaz kılınması halinde koronavirüsün yayılma ihtimali yüksek. Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz