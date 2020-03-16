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Diyanet'ten ''Cuma yerine Öğlen Namazı''

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,yeni tip korona virüs önlemlerine ilişkin açıklama yapıyor

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yaşanan bu olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmasına devam edilirse virüsün yayılma riskinin artabileceği değerlendirilmektedir.  

Bu meyanda doğal afet veya salgın hastalık sebebiyle cemaate katılmanın tehlikeli olduğu zamanlarda namazların evlerde kılınmasına yönelik uygulamaların varlığı bilinmektedir.Dolayısıyla korona virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere toplu namazlara ara vermek mecburi hale gelmiştir.

Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Cemaatle namaz kılınması halinde koronavirüsün yayılma ihtimali yüksek. Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir.

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