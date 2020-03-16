İzmit'te öğrenci yurdu dezenfekte ediliyor!

Kocaeli’de Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı İzmit’te bulunan Arızlı Erkek Öğrenci Yurdu’nda COVID-19 tedbirleri kapsamında, dezenfekte edilmeye başlandı. Türkiye’de corona virüsü vakalarının görülmesiyle birlikte bir dizi önlem alınmaya devam ediyor. Bunlardan biri de İzmit’te bulunan Arızlı Erkek Öğrenci Yurdu oldu. Okulların tatil edilmesi ile birlikte yurt dezenfekte edilmeye başlandı.