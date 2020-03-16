Kocaeli’de Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı İzmit’te bulunan Arızlı Erkek Öğrenci Yurdu’nda COVID-19 tedbirleri kapsamında, dezenfekte edilmeye başlandı. Türkiye’de corona virüsü vakalarının görülmesiyle birlikte bir dizi önlem alınmaya devam ediyor. Bunlardan biri de İzmit’te bulunan Arızlı Erkek Öğrenci Yurdu oldu. Okulların tatil edilmesi ile birlikte yurt dezenfekte edilmeye başlandı.
Bugün 16:09 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:15 TSİ
İzmit'te öğrenci yurdu dezenfekte ediliyor!
İzmit’te bulunan Arızlı Erkek Öğrenci Yurdu’nda corona virüsüne karşı dezenfekte çalışması başladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz