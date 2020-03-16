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Durmuş: Mart ayındaki vergi ödemeleri ertelenmeli

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş corona virüs sebebiyle iş yapamayan esnaf ve sanatkarların Mart ayındaki vergi ödemelerinin yıl sonuna ertelenmesi gerektiğini dile getirdi.
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Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde corona virüsten dolayı okulların tatil edilmesiyle esnaf ve sanatkarlarımızın müşterisi azalıyor. Otobüs, Taksi, Servis, Kantinler, Pastaneler, Lokantalar, Kuaförler, Kırtasiyeler, Konfeksiyon işletmeleri gibi toplu kullanım alanlarında işler durma noktasına geldi. Oysa Mart ayı esnafımız için adeta dert ayıdır. Corona virüs sebebiyle iş yapamayan esnaf ve sanatkarlarımız için Mart ayında yapılacak vergi ve SGK primi ödemeleri Yıl sonuna kadar ertelenmeli.

Esnaf ve sanatkarlarımızın vergi ve SGK prim ödemeleri Yıl sonuna kadar ertelenmeli. Mart ayından itibaren verilmesi gereken beyanname ve diğer bildirimlerin verilme süresi uzatılmalı. Temmuz ayında yapılacak olan mali tatil öne çekilerek Mart ayında yapılmalı. Virüs tehlikesi tamamen ortadan kalkıp insanlar işe ve okula dönene kadar elektrik, su, doğal gaz dahil olmak üzere tüm mali yükler ertelenmeli. İş yeri kirada olup okulların kapanmasından dolayı iş yerini kapatmak zorunda olan kantin, büfe, bayi ve benzeri esnafa kira yardımı yapılmalı. Vakıf ve belediyeye ait olan dükkanların kira ödemeleri yıl sonuna kadar ertelenmeli ve kira fiyatlarında artışa gidilmemeli. Bunlarla birlikte esnaf ve sanatkarlarımıza en az 6 ay geri ödemesiz faizsiz kredi verilmeli.

KESOB Başkanı Kadir Durmuş Esnaf ve Sanatkarların kendi iş yerlerini dezenfekte edebilmesi için gerekli olan malzemelerin devlet tarafından sağlanması gerektiğini ifade ederek, “Virüsün yayılmasını önlemek için okulların tatil edilmesinin yanı sıra toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi hayati önem taşıyor. Bunun için dezenfektan, eldiven, maske gibi malzemeleri devlet tedarik edip esnafa dağıtmalı ki esnaf da kendi iş yerlerini dezenfekte edebilsin. Ayrıca prim borcundan dolayı ilaç desteği alamayan esnafa ilaç yardımı yapılmalı. İki aydan fazla prim borcu olan esnafımız muayene olup ilaç alamıyor. Prim borcu olan esnafımızın ve ailesinin en azından yıl sonuna kadar ilaç alabilmesinin önü açılmalı” şeklinde açıklamada bulundu"

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