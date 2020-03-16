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Kütüphane personeli alımını kazananlar belli oldu

Liyakate dayalı personel alma dönemine giren İzmit Belediyesi, geçtiğimiz perşembe günü yapılan yazılı sınavın ardından, yarın yapılacak olan kütüphane personeli mülakatına girmeye hak kazan adayların isim listesini izmit.bel.tr adresinden yayınlandı
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İzmit Belediyesi, liyakate dayalı işe alımlar kapsamında, başvuruları kariyer.izmit.bel.tr adresinden yapılan “kütüphane personeli” için 12 Mart Perşembe gün BELSA Plaza ana binada yazılı sınav gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezinde yeni açılacak olan Çetin Emeç Kütüphanesinde görevlendirilmek üzere yapılan sınava giren 29 adaydan 22’si, yarın yapılacak olan mülakata girmeye hak kazandı. 


SONUÇLAR İZMİT.BEL.TR ADRESİNDE

Belediye iştiraklerinden BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere İzmit Belediyesi kariyer sayfası olan kariyer.izmit.bel.tr adresinden 1 kütüphane personeli için açılan ilana 180 kişi başvuru yapmış, değerlendirmeler sonucunda 70 kişi sınava girmeye hak kazanmıştı. Sınava ise 29 aday katılmıştı. Sözlü mülakat ise yarın (17 Mart Salı) gerçekleşecek. Mülakata katılacak adayların isim listesi ise İzmit Belediyesi web sayfası olan www.izmit.bel.tr adresinden duyuruldu. 


ÇETİN EMEÇ KÜTÜPHANESİNDE GÖREVLENDİRİLECEK

Mülakat sonucunda da İzmit Belediyesinde kütüphane personeli olmaya hak kazanacak kişi, yeni açılacak olan ve son teknolojiyle donatılmış Çetin Emeç Kütüphanesinin her türlü düzeninden sorumlu olacak. Kütüphaneye gelen kitapların kayıtlarını, numaralandırılması ve etiketlendirmelerini yapacak. Kütüphanede bulunan kitapların sistematik bir düzen içerisinde bulunmasını sağlayacak. Kütüphaneye gelenlere kitap araştırmaları ve bulmaları aşamasında yardımcı olacak.

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