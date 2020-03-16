Söğüt: Gerekli tedbirleri alıyoruz

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçe genelinde devam eden dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi. Kamu binaları, okullar, yaşam alanları, camiler, otobüsler ve yolcu duraklarının ilaçlanma çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Şener Söğüt, “Gerek dünyada gerekse ülkemizde Koronavirüse karşı ülke olarak, Kocaeli Büyükşehir ve Körfez Belediyesi olarak tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık” dedi.

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI

“Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu önemli ve güçlü kararlar sayesinde ülkemizde çok az sayıda vaka söz konusu” diyen Başkan Şener Söğüt, “Bunun çoğalmaması için ülke olarak, millet olarak bizler de gerekli önlemleri alıyoruz. Bu anlamda özellikle kamu binaları, vatandaşlarımızın uğrak yeri olan olan parklar, duraklar, halk otobüsleri ve yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarımız hızla devam etmekte. Bu konuda sadece bizlerin alacağı önlem ve tedbirler yeterli olmayacaktır.

HER BİREYE ÖNEMLİ GÖREV

Burada virüsle mücadelede herkese ve her bireye de önemli görevler düşüyor. Tokalaşma konusunda ciddi dikkat etmemiz gerekiyor. Kişisel temizlik anlamında yetkililerin aktardığı önlem ve tedbirleri en üst seviyede tutmalıyız. Toplum olarak, millet olarak bu hastalığı birlikte gerekli tedbir ve önlemleri aldığımızda aşmış olacağız. Gerek Sağlık Bakanlığımıza gerekse Büyükşehir Belediyemize bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.