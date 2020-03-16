CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) corona virüs salgını nedeniyle 28 ve 29 Mart tarihlerinde yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayı'nı ileri bir tarihe erteledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Olağanüstü durumlar, olağanüstü tedbirler gerektirir. Biz de bu çerçevede kurultayı erteledik” dedi.
Bugün 16:33 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:35 TSİ
CHP Kurultayı ertelendi
CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz