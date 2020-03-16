CHP Kurultayı ertelendi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) corona virüs salgını nedeniyle 28 ve 29 Mart tarihlerinde yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayı'nı ileri bir tarihe erteledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Olağanüstü durumlar, olağanüstü tedbirler gerektirir. Biz de bu çerçevede kurultayı erteledik” dedi.