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Ünlü sunucu ve eşi koronavirüs şüphesiyle karantinada!

Teve 2 ekranlarında program sunan Burak Akkul, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda eşiyle birlikte İstanbul'daki bir hastanede koronavirüs tedavisi gördüğünü söyledi. Korona testi yapıldığını ancak sonucunu öğrenemediklerini söyleyen Akkul, Sağlık Bakanlığı'na seslendi.
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Teve 2 ekranlarında her pazar günü yayınlanan Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Korona testinin yapıldığını ancak sonucu öğrenemediklerini söyleyen Akkul, takipçilerinden destek bekledi.

"ÇOK ÜZÜLÜYORUZ, ÇOK ACI ÇEKİYORUZ"

Gezi programı hazırlama için dünyayı gezen Akkul, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs şüphesiyle 5 gün önce hastaneye kaldırıldı. Twitter hesabından hasta yatağından bir video yayınlanan Akkul, Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. Ünlü sunucu videosunda şunları söyledi: "Çok Gezenti gibi bir işi yapmanın getirisi belki de... 5 gün oldu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona şüphesiyle karantinadayım ve tedavi görüyorum. Bence korona pozitif öyle tedavi görüyorum. Ama şöyle bir şey var; maalesef 96 saat oldu, eşime de bana da bunun sonucunu söylemiyorlar. Sizden ricam bu videoyu mümkün olduğunca yaymanız... Bakanlıklara çok rica ediyorum bize bu sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz..."

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