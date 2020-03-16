AKP Kocaeli İl Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs önlemlerine ilişkin olarak AK Parti Genel Merkezimiz tarafından ikinci bir karara kadar ilçe kongrelerimizin hepsi ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Bugün 17:12 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 17:15 TSİ
AKP ilçe kongreleri ertelendi
AKP ilçe kongrelerinin hepsi ileri bir tarihe ertelendi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz