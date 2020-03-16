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AKP ilçe kongreleri ertelendi

AKP ilçe kongrelerinin hepsi ileri bir tarihe ertelendi
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AKP Kocaeli İl Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs önlemlerine ilişkin olarak AK Parti Genel Merkezimiz tarafından ikinci bir karara kadar ilçe kongrelerimizin hepsi ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Bugün 17:12 TSİ - Siyaset

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