İzmit Belediyesi Korona Virüse karşı, güvenlik tedbirlerini arttırdı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak etki altına alan yeni korona virüs salgını, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ortaya çıkmıştı. Virüsün ülkemizde de görülmesinin ardından İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te adeta seferberlik ilan etti. İzmit genelinde başta kamusal alanlar, kurum binaları, kültür merkezleri, camiler ve parklar olmak üzere, ortak kullanım alanlarında süratle ilaçlama çalışmaları yapıldı.

GECE GÜNDÜZ DEZENFEKTE EDİLDİ

İzmit Belediyesi ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar ilçe genelinde gündüz ve gece boyunca devam etti. Sterilize kıyafetler giyerek ilaçlama çalışması yapan ekipler, çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sabri Yalım Parkı, Yeni Cuma Parkı, Özcan Tengiz Parkı ve İzmit’in birçok noktasında bulunan çocuk oyun alanları, kamu binaları, belediye araçları ve camileri ilaçladı. Geçtiğimiz Cuma günü başlayan çalışmalar, hafta sonu boyunca devam ederken, dezenfekte çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

ETKİNLİKLER ERTELENDİ

Vatandaşları ilçede gerçekleşen çalışmalar ve yeni korona virüs hakkında yazılı ve görsel iletişim araçları ve sosyal medya hesaplarından sık sık bilgilendiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ayrıca; mart ayında ki tüm etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini de duyurmuştu.

İLAÇLAMA YAPILAN BAZI BÖLGELER



İzmit Kaymakamlığı

İzmit Jandarma Komutanlığı

Akmeşe İlçe Jandarma Komutanlığı

İzmit Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü

Sümer Polis Merkezi

Doğu Kışla Suç Önleme Büro Amirliği

Kocaeli Trafik Şube Denetleme Merkezi

Kuruçeşme Devriye Ekipler Amirliği

Göç İdaresi Müdürlüğü ve Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi

Kocaeli Kadastro Müdürlüğü

İzmit Belediyesi A Blok

İzmit Belediyesi B Blok

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Tepecik Şantiyesi

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeşilova Şantiyesi



Nazım Hikmet Parkı

Demokrasi Parkı

Ulaşım Müdürlüğüne ait 11 adet araç

Sabri Yalım Parkı

Özcan Tengiz Parkı

Yeni Cuma Parkı

Fevziye Parkı



Yenidoğan Camii

Yeşilova Karaağaç Camii

Karagöz İşhanı Mescidi

Çınarlı Camii

Alikâhya Fatih Camii



Necati Gençoğlu Kültür Merkezi

Ayazma Kültür Merkezi

Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi

Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi

Erol Olçok Kültür Merkezi