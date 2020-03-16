İzmit Belediyesi Korona Virüse karşı, güvenlik tedbirlerini arttırdı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak etki altına alan yeni korona virüs salgını, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ortaya çıkmıştı. Virüsün ülkemizde de görülmesinin ardından İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te adeta seferberlik ilan etti. İzmit genelinde başta kamusal alanlar, kurum binaları, kültür merkezleri, camiler ve parklar olmak üzere, ortak kullanım alanlarında süratle ilaçlama çalışmaları yapıldı.
GECE GÜNDÜZ DEZENFEKTE EDİLDİ
İzmit Belediyesi ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar ilçe genelinde gündüz ve gece boyunca devam etti. Sterilize kıyafetler giyerek ilaçlama çalışması yapan ekipler, çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sabri Yalım Parkı, Yeni Cuma Parkı, Özcan Tengiz Parkı ve İzmit’in birçok noktasında bulunan çocuk oyun alanları, kamu binaları, belediye araçları ve camileri ilaçladı. Geçtiğimiz Cuma günü başlayan çalışmalar, hafta sonu boyunca devam ederken, dezenfekte çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.
ETKİNLİKLER ERTELENDİ
Vatandaşları ilçede gerçekleşen çalışmalar ve yeni korona virüs hakkında yazılı ve görsel iletişim araçları ve sosyal medya hesaplarından sık sık bilgilendiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ayrıca; mart ayında ki tüm etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini de duyurmuştu.
İLAÇLAMA YAPILAN BAZI BÖLGELER
İzmit Kaymakamlığı
İzmit Jandarma Komutanlığı
Akmeşe İlçe Jandarma Komutanlığı
İzmit Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü
Sümer Polis Merkezi
Doğu Kışla Suç Önleme Büro Amirliği
Kocaeli Trafik Şube Denetleme Merkezi
Kuruçeşme Devriye Ekipler Amirliği
Göç İdaresi Müdürlüğü ve Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi
Kocaeli Kadastro Müdürlüğü
İzmit Belediyesi A Blok
İzmit Belediyesi B Blok
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Tepecik Şantiyesi
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeşilova Şantiyesi
Nazım Hikmet Parkı
Demokrasi Parkı
Ulaşım Müdürlüğüne ait 11 adet araç
Sabri Yalım Parkı
Özcan Tengiz Parkı
Yeni Cuma Parkı
Fevziye Parkı
Yenidoğan Camii
Yeşilova Karaağaç Camii
Karagöz İşhanı Mescidi
Çınarlı Camii
Alikâhya Fatih Camii
Necati Gençoğlu Kültür Merkezi
Ayazma Kültür Merkezi
Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi
Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi
Erol Olçok Kültür Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz