İzmit’te fırınlara Koronavirüs denetimi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koranavirüse karşı İzmit Belediyesi adeta teyakkuza geçti. Hafta sonu kentin dört bir yanında gerçekleşen dezenfekte uygulamalarının ardından İzmit Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri fırınlarda koronavirüse karşı hijyen ve temizlik denetimi gerçekleştirdi.

FIRINCILAR ODASI İLE ORTAK HAREKET EDİLECEK

Denetimlerden önce Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’ya ziyaret ederek önlemlerle ilgili bilgi alan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır, Kocaeli Fırıncılar Odası ile ortak hareket ederek denetimlerin sıklaştırılacağını belirtti.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Denetimler kapsamında fırınlar ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu. Çalışan personelin maske, eldiven ve dezenfektan gibi sağlık açısından hayati önem taşıyan malzemelerin kullanılması ayrıca genel sağlık ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. İzmit Belediyesi ekipleri koronavirüse karşı teyakkuzda olduklarını ifade ederek halkın sağlığı için gereken tüm çalışmaların gerçekleştirildiğini belirttiler.