Korona virüs salgınına karşı önlemlerini arttıran İzmit Belediyesi, vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunarak salgına yakalanma riskine karşı, vergi ödemelerini belediyenin internet sayfasından, yalnızca TC kimlik numaralarını girerek yapabileceğini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne karşı önlem almak amacıyla vergi ödemelerinizi belediyemize gelmeden alternatif seçeneklerimiz olan www.izmit.bel.tr internet sayfamıza girerek sadece T.C. numaranızı yazarak yatırabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
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İzmit Belediyesine vergi ödemeleri, internet sayfasından da yatırılabilecek
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virisüne karşı önlemlerini arttıran İzmit Belediyesi, vatandaşların belediyeye yapacağı vergi ödemelerini www.izmit.bel.tr adresinden yalnızca TC kimlik numaralarını girerek yatırabileceğini açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz