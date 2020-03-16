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İzmit Belediyesine vergi ödemeleri, internet sayfasından da yatırılabilecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virisüne karşı önlemlerini arttıran İzmit Belediyesi, vatandaşların belediyeye yapacağı vergi ödemelerini www.izmit.bel.tr adresinden yalnızca TC kimlik numaralarını girerek yatırabileceğini açıkladı
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Korona virüs salgınına karşı önlemlerini arttıran İzmit Belediyesi, vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunarak salgına yakalanma riskine karşı, vergi ödemelerini belediyenin internet sayfasından, yalnızca TC kimlik numaralarını girerek yapabileceğini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne karşı önlem almak amacıyla vergi ödemelerinizi belediyemize gelmeden alternatif seçeneklerimiz olan www.izmit.bel.tr internet sayfamıza girerek sadece T.C. numaranızı yazarak yatırabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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